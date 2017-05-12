В Одессе спор за дом между бывшими супругами закончился стрельбой

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Работник фирмы, открывающей замки в Одессе, получил ранение в голову из травматического оружия во время конфликта между экс-супругами за распределение дома, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения разведен, более пяти лет после расторжения брака между ним и бывшей женой продолжались судебные процессы по разделению имущества. Экс-супруга проживала отдельно.

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Согласно сообщению, в четверг женщина с документами на право собственности на дом, согласно которым она является единственной владелицей жилья, прибыла с представителями фирмы, которые, по ее словам, предоставляют услуги по отпиранию замков.

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"Несогласный с ее действиями бывший муж из травматического оружия выстрелил в голову специалисту по отпиранию дверей. Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение", — сообщает пресс-служба областной полиции.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по предварительной квалификации — ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее конфликт возник между двумя компаниями молодых людей в ночном клубе Измаила Одесской области. В результате драки, переросшей в стрельбу, были госпитализированы четыре человека. Инцидент произошел 9 мая.