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    Происшествия

    В Одессе спор за дом между бывшими супругами закончился стрельбой

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (50)

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    Женщина не проживала в доме последние пять лет, но суд постановил, что она является единственной владелицей жилья. После этого экс-супруга пришла с работником фирмы по отпиранию замков. Впоследствии он получил ранение в голову.
    Разборки со стрельбой в Одессе из-за дома, 11 мая 2017
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Работник фирмы, открывающей замки в Одессе, получил ранение в голову из травматического оружия во время конфликта между экс-супругами за распределение дома, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

    Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения разведен, более пяти лет после расторжения брака между ним и бывшей женой продолжались судебные процессы по разделению имущества. Экс-супруга проживала отдельно.

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    Согласно сообщению, в четверг женщина с документами на право собственности на дом, согласно которым она является единственной владелицей жилья, прибыла с представителями фирмы, которые, по ее словам, предоставляют услуги по отпиранию замков.

    ГУ НП в Одесской области
    Разборки со стрельбой в Одессе из-за дома, 11 мая 2017

    "Несогласный с ее действиями бывший муж из травматического оружия выстрелил в голову специалисту по отпиранию дверей. Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение", — сообщает пресс-служба областной полиции.

    Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по предварительной квалификации — ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

    Ранее конфликт возник между двумя компаниями молодых людей в ночном клубе Измаила Одесской области. В результате драки, переросшей в стрельбу, были госпитализированы четыре человека. Инцидент произошел 9 мая.

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