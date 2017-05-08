Стрельба в супермаркете в центре Киева: задержан нападавший

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Мужчина, который в одном из супермаркетов Печерского района Киева на улице Спортивной, ранил охранника в живот, задержан.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Киев Оперативный, facebook Стрельба в супермаркете Киева: задержание нападавшего

Киев Оперативный, facebook Стрельба в супермаркете Киева: задержание нападавшего

Видео задержания можно посмотреть здесь. Внимание, видео содержит нецензурную лексику.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. Покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот.