наверх
08.05.201710:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Стрельба в супермаркете в центре Киева: задержан нападавший

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (39)

    (обновлено: )7310
    Сообщается, что мужчина, разбивший бутылку с алкоголем, был приглашен охраной в служебное помещение, где он выхватил пистолет и ранил одного из охранников в живот.
    Стрельба в супермаркете Киева: задержание нападавшего
    Киев Оперативный, facebook

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Мужчина, который в одном из супермаркетов Печерского района Киева на улице Спортивной, ранил охранника в живот, задержан. 

    Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

    Киев Оперативный, facebook
    Стрельба в супермаркете Киева: задержание нападавшего
    Киев Оперативный, facebook
    Стрельба в супермаркете Киева: задержание нападавшего

    Видео задержания можно посмотреть здесь. Внимание, видео содержит нецензурную лексику.

    Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. Покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Тренировка авиации перед парадом Победы в Москве
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Стрельба в супермаркете Киева: задержание нападавшего
    Криминальная Украина: беспредел и насилие