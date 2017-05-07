наверх
07.05.201703:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Стрельба произошла в Париже накануне выборов, один человек погиб - СМИ

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (145)

    (обновлено: )57
    По информации СМИ, нападавший открыл огонь по сидящему в машине мужчине у кафе быстрого питания около 21.30 местного времени (22.30 по Киеву). Инцидент произошел за несколько часов до открытия избирательных участков во втором туре выборов президента Франции.
    Полиция Франции
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные произвели 11 выстрелов в человека, сидевшего в машине на парковке Burger King в пригороде Парижа, мужчина скончался, передает в ночь на воскресенье газета Parisien.

    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP
    Макрон против Ле Пен: кандидаты провели финальную битву за избирателя

    Читайте также: У Марин Ле Пен очень специфический электорат – эксперт

    Инцидент произошел за несколько часов до открытия избирательных участков во втором туре выборов президента Франции.

    По информации издания, нападавший открыл огонь по сидящему в машине мужчине у кафе быстрого питания около 21.30 местного времени (22.30 по Киеву).

    Убитый был известен правоохранительным органам Франции, однако последние совершенные им правонарушения датированы 2010 годом. К настоящему времени приоритетной версией следователей является сведение счетов. Обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.

    В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк"
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Репетиция участников Евровидения-2017
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Сергей Шнуров
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Корнейчук: потуги украинских властей судить Януковича закончатся неудачей. Видео
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка