В ночном клубе под Одессой со стрельбой отметили 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В результате конфликта со стрельбой в ночном клубе "Zeytun" Измаила Одесской области пострадали четыре человека.

Конфликт возник между двумя компаниями молодых людей.

"Молодые люди из одной компании столкнулись в дверях клуба с девушкой из другой и не пропустили ее вперед. К конфликту подключился знакомый девушки, который отдыхал с ней в этот вечер. Видя, что оппонентов больше, парень решил позвонить свои друзьям. В результате количество участников конфликта увеличилось и между ними произошла массовая драка", сообщает подробности инцидента "Бессарабия-Информ".

В ходе конфликта было применено травматическое оружие, в результате чего два человека получили ранения и были госпитализированы в Измаильскую городскую больницу. Также были госпитализированы еще два человека с травмами, не вызванными оружием.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство). На данный момент устанавливаются все участники инцидента.

Ранее сообщалось, что группа лиц пыталась совершить нападение на верующих в Одессе в День Победы 9 мая, полиция пресекла массовые беспорядки, которым там могли произойти.

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