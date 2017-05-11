Белый дом выступает за скорейшее завершение расследования "связей с РФ"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Белый дом выступает за скорейшее завершение расследования Минюстом и комитетами конгресса "связей Трампа с Россией", сказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"(Президент США Дональд Трамп) хочет, чтобы они (министерство юстиции) продолжали действовать так, как считают нужным и необходимым. Точно так же он призывал комитеты в палате представителей и сената продолжать расследования", — сказала Сандерс. "Мы призываем их завершить расследование, чтобы можно было оставить его позади", — добавила она. Она повторила, что нет абсолютно никаких доказательств предположениям о связях Трампа с Россией.

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ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.