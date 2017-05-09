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    Трамп назвал расследование его "связей с РФ" глупой возней

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (226)

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    Глава Белого дома в понедельник заявил, что "история о связях России и Трампа - абсолютная ложь". Он также назвал "глупой возней на деньги налогоплательщиков" расследование его "российских связей".
    Дональд Трамп
    Кадр из видео с сайта politico.com

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной ложью" сообщения о его связях с Россией.

    "История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?" — написал он в своем в Twitter.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
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    Он также отметил, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер "подтвердил то, что знают все, включая липовые СМИ: "нет подтверждений" связей России и Трампа". Президент отметил, что бывшая и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс "сделала липовые СМИ очень несчастными, поскольку озвучивала только старые новости".

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    Клэппер и Йейтс выступали на слушаниях в американском сенате по поводу так называемого "влияния РФ" на американские выборы. В ходе слушаний сенаторы поинтересовались, разделяет ли Клэппер по-прежнему мнение о том, что между Трампом и Россией не было и нет никаких связей. "Это так", — сказал Клэппер.

    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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