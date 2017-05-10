Ракетный удар США по Сирии: против Трампа подан иск

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Правозащитная группа в США подала иск к администрации президентаДональда Трампа в связи с ударом по Сирии, который был нанесен 7 апреля.

Иск подан к министерству юстиции, минобороны и госдепартаменту США в суд округа Колумбия, где находится Вашингтон, от лица группы "Защити демократию" — неправительственной и некоммерческой организации, которая называет своей целью борьбу за соблюдение законов президентами и правительством США.

По мнению истцов, Трамп не имел законных оснований для нанесения ракетного удара по Сирии – не было ни разрешения конгресса США, ни санкции СБ ООН, ни необходимости в самообороне.

"Некоторые страны могу терпеть, когда (их — Ред.) глава государства начинает конфликт без того, чтобы предъявить законные обоснования, но мы не должны (терпеть — Ред.)", — заявил один из руководителей группы Джастин Флоренс, который работал юристом в администрации Барака Обамы, передает New York Times.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия.

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Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.