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    В Париже на марше против Макрона полиция избила журналиста Sputnik France

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    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (196)

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    По словам корреспондента Sputnik France, у нее отняли всю защиту (каску и маску) и чуть не разбили телефон, с которого ведется прямая трансляция с места событий.
    Акция протеста в Париже
    @Sputnik France

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Французская полиция избила журналиста Sputnik France во время манифестации против итогов выборов в Париже, у нее отняли защитную каску и попытались разбить телефон, говорится в сообщении агентства.

    Ранее сообщалось, что шествие против результатов выборов началось у площади Республики, позже демонстранты дошли до бульвара Бомарше. На пути шествия полиция выставила кордоны. Расположенные в районе бульвара дю Тампль улицы на востоке французской столицы были оцеплены.

    По словам корреспондента Sputnik France, у нее отняли всю защиту (каску и маску) и чуть не разбили телефон, с которого ведется прямая трансляция с места событий.

    Многие журналисты, присутствующие на мероприятии, также подверглись нападениям со стороны сотрудников правопорядка.

    Тем временем акция протеста в Париже завершилась, участники расходятся с площади Бастилии, передает корреспондент РИА Новости.

    В ходе протестов полиция в понедельник применяла слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Оцепление в районе пока не снято, движение транспорта все ещё перекрыто, но обстановка спокойная.

    В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

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