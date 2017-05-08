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    Полиция Парижа распылила слезоточивый газ на противников победы Макрона

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (195)

    (обновлено: )9701
    Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия, участники которого протестуют против победы Эммануэля Макрона на президентских выборах, расположенные в районе бульвара дю Тампль улицы на востоке французской столицы оцеплены.
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста против выборов, которая проходит в понедельник на востоке Париже, передает корреспондент РИА Новости.

    Шествие против результатов выборов началось у Площади Республики. В настоящее время демонстранты дошли до Бульвара Бомарше. На пути шествия полиция выставила кордоны.

    Как передает корреспондент с места событий, после начавшихся в отношении полиции провокаций сотрудники правоохранительных органов отсекли от основного шествия его авангард, молодежь из его состава зажата между двумя кордонами полицейских. Остальная часть шествия оказалась позади.

    Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия, участники которого протестуют против победы Эммануэля Макрона на президентских выборах, расположенные в районе бульвара дю Тампль улицы на востоке французской столицы оцеплены.

    Участники акции бросили в полицейских петарду, раздался хлопок, но сотрудники правоохранительных органов, оснащенные спецсредствами, на провокацию не ответили.

    Накануне радикально настроенная молодёжь устроила акцию против победы Макрона, которая в итоге переросла в столкновения с полицией.

    В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

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