Полиция вновь применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Полиция вновь была вынуждена применить слезоточивый газ против демонстрантов в районе Менильмонтан на востоке Парижа. Ранее там уже произошли столкновения, передает корреспондент РИА Новости.

Полицейские распыли газ на группу протестующих рядом с одной из церквей. В настоящее время на востоке Парижа разрозненные группы манифестантов, состоявшие в основном из молодых людей из антифашистских и анархистских организаций, продолжают выступления, выкрикивая лозунги против "фашистов и капиталистов".

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Эти лозунги созвучны с теми, которые использовали протестующие после первого тура выборов — "Ни Ле Пен, ни Макрон!". Полиция пытается отслеживать движение этих групп и разгонять, в случае сопротивления применяет силу.

Еще одна группа порядка 200 человек остается блокированной в районе бара, где закрылись активисты, организовавшие манифестации после объявления итогов второго тура выборов президента Франции, на которых победил Эммануэль Макрон. Манифестанты опасаются, что стражи порядка начнут штурм. В районе сосредоточены усиленные подразделения полиции и жандармы, экипированные дубинками, щитами и автоматическим оружием для стрельбы резиновыми пулями. Манифестанты на улице внутри оцепления ведут себя спокойно, слушают музыку, время от времени поют песни и даже станцевали макарену.

@sputnik_fr Столкновения демонстрантов с полицией во Франции

Ранее сообщалось, что в 20-м округе Парижа в районе Менильмонтан произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция применила слезоточивый газ после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Демонстранты выкрикивали лозунги против "фашистов и капиталистов".

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В воскресенье, 7 мая, прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%. В обоих департаментах подсчет голосов завершен.