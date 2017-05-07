В Париже начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ

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КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. В районе Менилмонтан (Ménilmontant) в 20-м округе Парижа начались столкновения. Полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

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Перед этим толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, были слышны три хлопка.

Полицейские применили слезоточивый газ, после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. По данным МВД, Макрон лидирует с 61,18% голосов после подсчета 40% бюллетеней.