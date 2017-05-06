США пересмотрят систему противоракетной обороны и ядерных вооружений

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Маттис поручил начать пересмотр госпрограммы противоракетной обороны с целью укрепления ее возможностей, сообщила представитель Пентагона Дана Уайт, говорится на официальном сайте Минобороны США.

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Отмечается, что США решили пересмотреть госпрограмму противоракетной обороны для восстановления равновесия, соблюдения приоритетов и реализации стратегии построения в национальных интересах.

"Защита США и национальных интересов за рубежом от вторжения баллистических ракет является одним из наивысших приоритетов", — сказала Уйат.

По ее словам, пересмотр госпрограммы будет проводиться одновременно с госпрограммой развития ядерных вооружений.

Предложения и наработки должны быть представлены президенту США Дональду Трампу до конца года, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, США в своей новой антитеррористической стратегии будут потребовать больше от союзников в борьбе с терроризмом.