наверх
06.05.201710:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    США пересмотрят систему противоракетной обороны и ядерных вооружений

    (обновлено: )6610
    США решили пересмотреть госпрограмму противоракетной обороны для восстановления равновесия, соблюдения приоритетов и реализации стратегии построения в национальных интересах.
    Флаг США
    RIA News

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Маттис поручил начать пересмотр госпрограммы противоракетной обороны с целью укрепления ее возможностей, сообщила представитель Пентагона Дана Уайт, говорится на официальном сайте Минобороны США. 

    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США применили сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане. Кто следующий?

    Читайте также: Стоп-сигнал. Конгресс США запретил Киеву финансировать батальон "Азов"

    Отмечается, что США решили пересмотреть госпрограмму противоракетной обороны для восстановления равновесия, соблюдения приоритетов и реализации стратегии построения в национальных интересах.

    "Защита США и национальных интересов за рубежом от вторжения баллистических ракет является одним из наивысших приоритетов", — сказала Уйат.  

    По ее словам, пересмотр госпрограммы будет проводиться одновременно с госпрограммой развития ядерных вооружений.

    Предложения и наработки должны быть представлены президенту США Дональду Трампу до конца года, говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, США в своей новой антитеррористической стратегии будут потребовать больше от союзников в борьбе с терроризмом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Национальная полиция Украины
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Репетиция участников Евровидения
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка