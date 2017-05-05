наверх
05.05.201701:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Палата представителей США упростила введение санкций против КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (368)

    (обновлено: )13
    Документ, внесенный главой комитета по иностранным делам палаты республиканцев Эдом Ройсом, был принят на фоне усилий администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 5 мая – РИА Новости Украина. Палата представителей конгресса США приняла законопроект, облегчающий введение санкций против КНДР.

    За документ высказались 419 членов палаты, против — только 1.

    Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР. Он расширяет полномочия президента США по введению санкции против "лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР".

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли

    Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

    Читайте также: В шаге от большой войны. Тугой узел: США — КНДР — Китай — Южная Корея

    Документ, внесенный главой комитета по иностранным делам палаты республиканцев Эдом Ройсом, принят на фоне усилий администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР. В частности, президент Дональд Трамп активно пытается использовать Китай для оказания давления на КНДР и одновременно усиливает военное давление на Северную Корею.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР..

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Композитор Юрий Антонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка