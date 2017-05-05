Палата представителей США упростила введение санкций против КНДР

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости Украина. Палата представителей конгресса США приняла законопроект, облегчающий введение санкций против КНДР.

За документ высказались 419 членов палаты, против — только 1.

Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР. Он расширяет полномочия президента США по введению санкции против "лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР".

Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

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Документ, внесенный главой комитета по иностранным делам палаты республиканцев Эдом Ройсом, принят на фоне усилий администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР. В частности, президент Дональд Трамп активно пытается использовать Китай для оказания давления на КНДР и одновременно усиливает военное давление на Северную Корею.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР..

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.