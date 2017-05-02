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    Трамп заявил, что не будет проводить "красную черту" в отношении КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (363)

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    По словам президента США Дональда Трампа, что он не намерен действовать в отношении Северной Кореи, как его предшественник Барак Обама действовал в Сирии.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет намерений проводить "красную черту" по отношению к Северной Корее.

    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Третий по счету запуск ракеты КНДР оказался пшиком

    "Мне не нравится проводить красные линии, но я действую, если должен действовать", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США также заявил, что не намерен действовать, как его предшественник Барак Обама действовал в отношении Сирии.

    "Я не как президент Обама… когда ты проводишь красную линию… и происходит множество плохих вещей, но он ее не пересекает", — добавил Трамп.

    Ранее Трамп в интервью агентству Блумберг сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР.

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    В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17. В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

    Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер позже заявил, что Вашингтон хочет решить проблему КНДР без применения военных действий, но ответ на угрозу предполагает готовность к такому развитию событий. 

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