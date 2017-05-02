Трамп заявил, что не будет проводить "красную черту" в отношении КНДР

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет намерений проводить "красную черту" по отношению к Северной Корее.

"Мне не нравится проводить красные линии, но я действую, если должен действовать", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент США также заявил, что не намерен действовать, как его предшественник Барак Обама действовал в отношении Сирии.

"Я не как президент Обама… когда ты проводишь красную линию… и происходит множество плохих вещей, но он ее не пересекает", — добавил Трамп.

Ранее Трамп в интервью агентству Блумберг сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР.

Читайте также: Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли

В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17. В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер позже заявил, что Вашингтон хочет решить проблему КНДР без применения военных действий, но ответ на угрозу предполагает готовность к такому развитию событий.