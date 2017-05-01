"Если будет уместно". Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

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В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17. В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер позже заявил, что Вашингтон хочет решить проблему КНДР без применения военных действий, но ответ на угрозу предполагает готовность к такому развитию событий.