Южная Корея утверждает, что КНДР - "незаконно оккупированная" территория

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Правительство Южной Кореи по-прежнему считает территорию КНДР "незаконно оккупированной" зоной, согласно позиции южнокорейского министерства обороны, изложенной в среду информационным агентством Рёнхап.

"Единственное законное правительство на Корейском полуострове может быть только в Республике Корея, а территория к северу от линии прекращения огня незаконно оккупирована Северной Кореей", — приводит агентство пояснения министерства обороны.

На фоне конфронтации между КНДР, с одной стороны, и Южной Кореей и США — с другой, южнокорейское военное ведомство изложило свою позицию в связи с дискуссиями о пересмотре третьей статьи конституции о государственной территории.

Дело в том, что если США нанесут превентивный удар по Северной Корее, японские силы самообороны высадятся на побережье КНДР в случае войны, а войска Китая, к примеру, пересекут в южном направлении реку Амноккан (Ялуцзян), то в любом случае все это будет нарушением конституции Республики Корея, по которой вся территория Корейского полуострова и близлежащие острова, считаются ее территорией.

После Корейской войны 1950-1953 годов было подписано соглашение о перемирии между воевавшими под флагом ООН США и КНДР, поэтому формально военный конфликт еще не окончен. Южная Корея вообще не участвовала в подписании соглашения о перемирии.

В последнее время Пхеньян под предлогом защиты от угрозы США провел ряд испытаний баллистических ракет, заявив о готовности нанести превентивный удар по американским военным базам в регионе и на основной территории Соединенных Штатов. Со своей стороны Вашингтон проводит беспрецедентные военные учения с Южной Кореей, перебросив в регион стратегические силы и заявив о возможности любых вариантов решения проблемы КНДР.