Стали известны подробности новой антитеррористической стратегии США

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. США в своей новой антитеррористической стратегии будут потребовать больше от союзников в борьбе с терроризмом, сообщило в пятницу агентство Рейтер.

"В 11-страничном документе говорится, что США должны избегать дорогостоящих военных обязательств", — отмечает агентство, в распоряжение которого попал проект стратегии.

Как сообщает агентство, Вашингтон "должен сделать более интенсивными операции по борьбе с международными террористическими группировками и при этом снизить цену, которую он платит "кровью и финансами" в достижении антитеррористических целей".

"Мы будем стремиться избегать дорогостоящих военных операций США для достижения целей в борьбе с терроризмом и будем рассчитывать, что наши партнеры также разделят ответственность", — говорится в документе.

"Администрация США проводит переоценку стратегии национальной безопасности, в том числе миссии по борьбе с терроризмом", — сказал официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон.

По его словам, "новая стратегия направлена против террористической угрозы". Он отметил, что "новая стратегия подчеркнет достижимые и реалистичные цели и принципы их достижения".

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США заставят членов НАТО платить свою долю за обеспечение коллективной обороны в рамках альянса.