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    Спецоперация США в Афганистане: убиты 35 боевиков ИГ

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    Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что в результате спецоперации были уничтожены 35 боевиков ИГ, включая несколько командиров.
    Ситуация в Афганистане. Архивное фото
    FARSHAD USYAN / AFP

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. В результате спецоперации США и афганских сил безопасности в провинции Нангархар в четверг были уничтожены 35 боевиков группировки "Исламское государство", заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

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    "В результате рейда были уничтожены 35 боевиков ИГ, включая несколько командиров", — заявил Дэвис на брифинге.

    Он добавил, что среди убитых мог быть лидер ИГ в Афганистане "эмир" Абдул Хасиб.

    Напомним, ранее США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

    Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

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