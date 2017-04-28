Спецоперация США в Афганистане: убиты 35 боевиков ИГ

FARSHAD USYAN / AFP

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. В результате спецоперации США и афганских сил безопасности в провинции Нангархар в четверг были уничтожены 35 боевиков группировки "Исламское государство", заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"В результате рейда были уничтожены 35 боевиков ИГ, включая несколько командиров", — заявил Дэвис на брифинге.

Он добавил, что среди убитых мог быть лидер ИГ в Афганистане "эмир" Абдул Хасиб.

Напомним, ранее США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.