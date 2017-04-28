наверх
28.04.201707:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Опрос: КНДР, ИГ и Россия - основные угрозы для США

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (344)

    (обновлено: )95
    Опрос был проведен 23-25 апреля 2017 года среди случайно выбранных 1 009 зарегистрированных избирателей. На первое место среди главных угроз для США опрошенные поставили КНДР, на второе - ИГ, на третье - Россию.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Более половины граждан США одобряют военные действия против Северной Кореи, чтобы остановить развитие ее ядерной программы, говорится в последнем опросе Fox News.

    Смотрите также: ВВС США показали испытание бомбы, сброшенной в Афганистане

    Опрос был проведен 23-25 апреля 2017 года среди случайно выбранных 1 009 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет +/- 3%.

    Отмечается, что в поддержку военных действий для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР высказались 53% опрошенных, 39% — против.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Агрессия США. Трамп играет мышцами - Воля

    Кроме того, согласно опросу, 54% американцев одобряют действия президента США Дональда Трампа по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", 48% опрошенных высказали свое одобрение проводимой политикой в Сирии, 43% — по отношению к Ирану. Негативно высказалось более половины опрошенных (52%)относительно политики президента США в отношении России.

    На первое место среди главных угроз для США опрошенные поставили КНДР, на второе — ИГ, на третье — Россию.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?