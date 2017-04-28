Опрос: КНДР, ИГ и Россия - основные угрозы для США

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Более половины граждан США одобряют военные действия против Северной Кореи, чтобы остановить развитие ее ядерной программы, говорится в последнем опросе Fox News.

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Опрос был проведен 23-25 апреля 2017 года среди случайно выбранных 1 009 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет +/- 3%.

Отмечается, что в поддержку военных действий для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР высказались 53% опрошенных, 39% — против.

Кроме того, согласно опросу, 54% американцев одобряют действия президента США Дональда Трампа по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", 48% опрошенных высказали свое одобрение проводимой политикой в Сирии, 43% — по отношению к Ирану. Негативно высказалось более половины опрошенных (52%)относительно политики президента США в отношении России.

На первое место среди главных угроз для США опрошенные поставили КНДР, на второе — ИГ, на третье — Россию.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.