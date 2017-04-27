Как в сказке. В США супруги прожили 69 лет и умерли с разницей в 40 минут

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Супруги Ваткин из пригорода американского Чикаго ушли из жизни, держась за руки, с разницей в 40 минут, пара прожила вместе 69 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Тереза Ваткин скончалась в субботу в 00.10 по местному времени, ее супруг Исаак Ваткин умер на 40 минут позже.

Как рассказала их дочь Клера Гесклин, ее отец перестал дышать, когда родственники разъединили их руки. Сын Лео добавил, что отец "никогда ничего не хотел делать отдельно" от супруги.

Совместные похороны Терезы и Исаака Ваткин прошли в понедельник. Как сказала в ходе мемориальной службы их дочь, "их любовь была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга".

Аналогичные случаи произошли в США в 2012 и 2013 годах: в первом случае супруги прожили 65 лет вместе и умерли в один день, а во втором — 71 год.