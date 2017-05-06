Полиция арестовала мужчину, планировавшего взорвать себя в Нью-Йорке

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Полиция арестовала молодого человека, который, предположительно, намеревался подорвать себя в центре Нью-Йорка, сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По данным телеканала, 20-летний Грегори Лепски был арестован еще в феврале, когда хотел убить свою собаку. Однако о подозрениях в его причастности к терроризму стало известно только сейчас, когда следователи изучили документы и личные вещи арестованного.

В частности, они обнаружили скороварку, наподобие той, что использовали при взрыве на марафоне в Бостоне братья Царнаевы

"В результате полицейской операции в феврале и Лепски, и собака были ранены. Предположительно, во время лечения в госпитале Лепски сообщил полиции, что хотел устроить теракт в Нью-Йорке в солидарность с террористической группировкой "Исламское государство", — говорится в сообщении. Также отмечается, что Лепски недавно принял ислам и был связан с человеком, который собирался устраивать теракты от имени ИГ.

"Во время обысков на компьютерах, к которым имел отношение Лепски, правоохранительные структуры обнаружили свидетельства того, что он намеревался собрать и взорвать бомбу", — сказали представители стороны обвинения.

В материале также приводится написанное Лепски сообщение, согласно которому он "намерен присоединиться к ИГ". Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Лепски в Facebook сообщал, что его отец был мусульманином из Чечни, но по приезду в США перестал практиковать ислам. "Но я хочу быть другим. Я хочу быть религиозным и быть воином", — написал он тогда, согласно данным следователей. Сейчас на его странице в Facebook в открытом доступе есть лишь последние комментарии пользователей по поводу его ареста.

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Портал app.com, также ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает, что Лепски говорил о намерении убить собственную мать. По данным портала, он говорил, что собирался "устроить взрыв в центре Нью-Йорка и убить как можно больше людей".