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    Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Европе в ближайшее время

    Тема:

    Террор в Европе (76)

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    Согласно заявления госдепа, последние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Соединенном Королевстве продемонстрировали, что "Исламское государство" и "Аль-Каида" имеют возможность осуществлять террористические нападения в Европе.
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    AP Photo/Christophe Ena

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Госдепартамент США в понедельник опубликовал предупреждение для граждан страны об угрозе терактов в Европе в ближайшие четыре месяца.

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    "Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года", — говорится в документе.

    "Последние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Соединенном Королевстве (Великобритании – ред.) продемонстрировали, что "Исламское государство", "Аль-Каида" и связанные с ними (группировки) имеют возможность планировать и осуществлять террористические нападения в Европе", — отмечается в сообщении.

    В ведомстве также напоминают, что "симпатизирующие террористам" или "саморадикализованные экстремисты" могут совершить атаки без предупреждения или почти без предупреждения.

    Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. 

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.

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    На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в петербургском метро установлен, но не раскрыл детали.

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