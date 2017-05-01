Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Европе в ближайшее время

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КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Госдепартамент США в понедельник опубликовал предупреждение для граждан страны об угрозе терактов в Европе в ближайшие четыре месяца.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года", — говорится в документе.

"Последние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Соединенном Королевстве (Великобритании – ред.) продемонстрировали, что "Исламское государство", "Аль-Каида" и связанные с ними (группировки) имеют возможность планировать и осуществлять террористические нападения в Европе", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также напоминают, что "симпатизирующие террористам" или "саморадикализованные экстремисты" могут совершить атаки без предупреждения или почти без предупреждения.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.

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На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в петербургском метро установлен, но не раскрыл детали.