Обзор мировых СМИ: теракт в Стокгольме, напряжение между США и РФ

РИА Новости Украина

Трагедия в Стокгольме. Все мировые СМИ посвятили свои первые полосы сегодня теракту в шведской столице, унесшему жизни четырех человек и приведшего к ранениям еще 15.

По информации Telegraph, около 14.15 по местному времени (15.15 по Киеву) на высокой скорости грузовик начал сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма.

Так, газета Politico пишет, что нападавшие использовали такую же методику, как и их предшественники в Лондоне, Берлине и Ницце, использовавшие грузовики для нападения на толпу.

"Мы подверглись ужасной атаке. Если это теракт, значит, его цель подавить демократию, но такие действия никогда не пройдут в Швеции. Наша позиция всегда будет ясной — вам никогда не победить", — цитирует издание слова шведского премьер-министра Стефана Лёвена.

Британская Independent пишет, что полиция задержала двух подозреваемых в совершении теракта. По информации газеты, первый задержанный мог быть выходцем из Узбекистана.

При этом, шведская газета Aftonbladet подчеркнула, что он симпатизировал террористической организации "Исламское государство". Мужчину задержали в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый.

Многие мировые лидеры осудили жестокий теракт в Стокгольме и выразили свои соболезнования семьям погибших.

"Глубоко опечален и шокирован инцидентом в Стокгольме. Британия сейчас думает о жертвах, их семьях и всей Швеции", — цитирует Financial Times, например, слова главы британского МИД Бориса Джонсона.

США и РФ: на грани войны? Центральной темой всех мировых СМИ сегодня остается удар США по аэродрому сирийских ВВС, откуда несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей, а также влияние данного события на отношения России и Соединенных Штатов.

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Так, газета Washington Post пишет, что атака вызвала "обеспокоенность в Конгрессе и осуждение со стороны России и Сирии". По мнению издания, "вызовом для Трампа в ближайшие дни"станет вопрос о том, "сумеет ли он найти способ воспользоваться моментом после удара и создать долгосрочную стратегию", не "погрязая глубже"в сирийском конфликте.

New York Times, в свою очередь, подчеркивает, что удар "поставил под угрозу отношения США с Россией". Газета подчёркивает, что удар "продемонстрировал потенциальную опасность действия российских и американских сил в непосредственной близости".

Британское издание Independent процитировало слова российского премьера Дмитрия Медведева, заявившего, что удар поставил США "на грань боевых столкновений с Россией". Издание Politico также приводит заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Вашингтон готов к дальнейшим действиям в Сирии, но надеется, что этого не понадобится.

"Прошлой ночью США предприняли очень взвешенный шаг. Мы готовы к дальнейшим действиям, но мы надеемся, что это не будет необходимо", — цитирует газета отрывок ее выступления на заседании Совбеза ООН по Сирии.

Как ответить КНДР? Телеканал NBC сегодня со ссылкой на несколько источников в разведке и Пентагоне сообщил, что Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединённых Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включат возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.

По информации телеканала, в докладе есть вариант устранения северокорейского лидера Ким Чен Ына. Документ был подготовлен для Трампа в преддверие визита китайского лидера Си Цзиньпина в США.

Как утверждает телеканал, эти два варианта могут быть использованы США лишь в том случае, если кооперация с Китаем по сдерживанию Северной Кореи не сложится. Если же взаимодействие наладится, то на Пхеньян предполагается воздействовать с помощью санкций и дипломатии.

Си Цзиньпин и Трамп. СМИ пишут о встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая проходила во Флориде в США 6-7 апреля.

Во время встречи Трамп заявил о прогрессе в отношениях двух стран по целому ряду вопросов, однако не проявил признаков наличия согласованности по поводу торговлю, пишет издание Wall Street Journal, также отмечая отсутствие каких-либо конкретных соглашений сторон по противоборству ядерной программы КНДР.

Газета Washington Post следует за WSJ в утверждении по поводу Северной Кореи, отмечая, что они не "выработали какого-либо четкого пути в отношении Северной Кореи". Газета отмечает наличие наличие плана стороны, нацеленный на улучшение натянутых отношения в области торговли, пишет издание Washington Post, а также заявили о намерении заняться поиском общей платформы для сотрудничества, отмечает New York Times.

Новые публикации WikiLeaks. Некоторые издания осветили известие о том, что сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов под названием Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

Так, газета Politico пишет, что новая часть публикации, обозначенная как Grasshopper ("Кузнечик"), содержит 27 документов одноименной программы ЦРУ, предназначенной для создания индивидуальных вредоносных полезных данных для операционной системы Windows корпорации Microsoft.

Отмечается, что действие этой программы не может быть засечено крупнейшими антивирусными программами.