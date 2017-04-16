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    Автобус в Дортмунде был подорван взрывчаткой из арсенала армии - СМИ

    Тема:

    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне (99)

    (обновлено: )114
    По данным СМИ, использованные для совершения взрыва военные детонаторы указывают на профессиональную подготовку организаторов. В Федеральном управлении по уголовным делам отказались подтверждать или опровергать эту информацию.
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    @welt

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Использованная для взрыва автобуса футбольного клуба "Боруссия" в немецком Дортмунде взрывчатка может происходить из арсеналов Бундесвера, сообщает издание Die Welt, ссылаясь на источники среди следователей, передает DW.

    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    @marca
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    Нападение на автобус футбольной команды расследует спецподразделение Федерального управления по уголовным делам, в который входит более сотни сотрудников.

    "Взрывчатое вещество в бомбах, которые были использованы для нападения на автобус футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд), может иметь отношение к немецкой армии — Бундесвера", — сообщает издание.

    Отмечается, что использованные для совершения взрыва военные детонаторы указывают на профессиональную подготовку организаторов. 

    В то же время в Федеральном управлении по уголовным делам отказались подтверждать или опровергать информацию СМИ относительно возможного происхождения взрывчатки, передает информагентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

    Следователи рассматривают много версий того, кто мог организовать теракт.

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