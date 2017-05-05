Greenpeace провел на Эйфелевой башне акцию против Ле Пен

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Активисты Greenpeace утром в пятницу развернули на Эйфелевой башне в Париже большую растяжку с национальным девизом Франции — надписью "Свобода. Равенство. Братство", протестуя против партии "Национальный фронт" перед вторым туром президентских выборов.

"Свобода. Равенство. Братство. Не дадим Нацфронту поставить под угрозу наши ценности", — написали активисты в аккаунте французского подразделения организации в сети Twitter под фотографией с места событий.

Mal Langsdon Greenpeace развернули плакат, украшенный с республиканским лозунгом «Свобода, Равенство Братства» на Эйфелевой башне

По информации агентства Рейтер, в акции по размещению огромного желтого полотнища на одной из главных французских достопримечательностей участвовали 12 активистов Greenpeace.

Парижская полиция задержала 12 активистов Greenpeace, повесивших на Эйфелевой башне баннер против Ле Пен, передает телеканал BFMTV. Сообщается, что в ходе акции "зеленые" нанесли ущерб памятнику — разрушили защитную сетку, опоясывающую башню.

REUTERS Gonzalo Fuentes Greenpeace развернули плакат, украшенный с республиканским лозунгом «Свобода, Равенство Братства» на Эйфелевой башне

Полицейское руководство Парижа инициировало встречу с городскими властями и компанией-оператором башни SETE, чтобы обсудить инцидент. По словам главы столичной полиции, акция "сделала очевидным … сбой в системе безопасности Эйфелевой башни".

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: это лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.