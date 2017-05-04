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    Ле Пен заявила, что ей удалось досадить Макрону в ходе дебатов

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (128)

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    По словам лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, она доставила неприятности Макрону в ходе дебатов, чем вызвала агрессию прессы.
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в ходе последних дебатов ей удалось доставить неприятности своему сопернику — лидеру движения "Вперед" Эммануэлю Макрону.

    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
    Дуэль по-французски: Макрон и Ле Пен устроили яркое шоу на дебатах

    "Мне удалось сделать то, что я хотела сделать — досадить господину Макрону, но я увидела агрессию в реакциях прессы, которая была практически классовой реакцией. Они не вынесли, что я пришла защитить интересы людей, что я выражаю гнев народа, его чувство заброшенности, чувство, что их имуществом завладевают", — приводит радиостанция Europe 1 заявление Ле Пен, которое она сделала в ходе визита в регион Бретань.

    "Эти припудренные маркизы посчитали это невыносимым, что кто-то может прийти и потребовать объяснений или продемонстрировать, каково истинное лицо их любимчика. Мне очень жаль, что я причинила им неудобства, но я сделала именно то, чего от меня ожидал французский народ", — заявила Ле Пен.

    Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — провели последние теледебаты в среду, за три дня до второго тура выборов. Большую часть времени их диалог проходил на повышенных тонах.

    Политические телекомментаторы в Париже в целом отмечали, что дебаты получились совсем не такими, какими их хотели бы увидеть избиратели, и гораздо хуже эфиров прошлых лет. Согласно опросам, зрители более убедительным признали Макрона.

    Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур состоится 7 мая.

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