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    Ле Пен закидали яйцами и освистали в ходе поездки в Бретань

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (127)

    (обновлено: )67
    На видео, которое транслировал французский телеканал, видно, как сотрудники личной охраны кандидата укрывают Ле Пен от летящих предметов, буквально ладонями закрывая ее голову.
    канал BFMTV в YouTube

    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP
    Макрон против Ле Пен: кандидаты провели финальную битву за избирателя
    Кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в четверг закидали яйцами в ходе поездки в Бретань, передает телеканал BFMTV.

    На видео, которое транслировал телеканал, видно, как сотрудники личной охраны кандидата укрывают Ле Пен от летящих предметов, буквально ладонями закрывая ее голову.

    Пользователи сети микроблогов Twitter выложили видеозаписи, на которых запечатлен момент приезда Ле Пен в коммуну Доль-де-Бретань, где у нее на четверг были запланированы несколько мероприятий. Некоторые из собравшихся на встречу с кандидатом выкрикивали лозунг "Долой фашистов".

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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