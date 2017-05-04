Ле Пен закидали яйцами и освистали в ходе поездки в Бретань

Кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в четверг закидали яйцами в ходе поездки в Бретань, передает телеканал BFMTV

На видео, которое транслировал телеканал, видно, как сотрудники личной охраны кандидата укрывают Ле Пен от летящих предметов, буквально ладонями закрывая ее голову.

Пользователи сети микроблогов Twitter выложили видеозаписи, на которых запечатлен момент приезда Ле Пен в коммуну Доль-де-Бретань, где у нее на четверг были запланированы несколько мероприятий. Некоторые из собравшихся на встречу с кандидатом выкрикивали лозунг "Долой фашистов".

Accueil tendu pour Marine Le Pen à Dol-de-Bretagne "Dehors les fachos" hurlent plusieurs manifestants qui lui ont lancé des oeufs pic.twitter.com/bW6RViUbpM — Axel Monnier (@AxelMonnier) 4 мая 2017 г.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.