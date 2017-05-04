Названа страна, которую первой посетит Трамп как президент

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в ходе первого визита за рубеж, включающего Саудовскую Аравию, обсудит "противостояние Ирану и ИГ ", заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, целью визита будет объединить страны региона в борьбе с терроризмом. США считают Иран страной, поддерживающей терроризм, Тегеран это отрицает. Иран соперничает за влияние в регионе с Саудовской Аравией.

Трамп будет также обсуждать, как остановить финансирование терроризма и террористических организаций, сообщил журналистам представитель администрации США.

Трамп ранее объявил, что посетит в мае Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и встречу "большой семерки" на Сицилии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с папой Римским Франциском в Ватикане 24 мая.