Турция сняла ограничения на импорт пшеницы из России

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Турция в четверг сняла ограничения на импорт пшеницы из России, сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, слова которого передает агентство Блумберг.

"Турецкие экспортеры смогут приобретать российскую пшеницу", — приводит агентство заявление Зейбекчи, сделанное в Стамбуле.

В среду президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецких продуктов — в частности, томатов. Минсельхоз РФ, со своей стороны, заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.