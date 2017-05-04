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    Турция сняла ограничения на импорт пшеницы из России

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    Турецкие экспортеры смогут приобретать выращенную на территории Российской Федерации пшеницу, сообщил в четверг министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
    Уборка урожая. Архивное фото
    REUTERS Eduard Korniyenko

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Турция в четверг сняла ограничения на импорт пшеницы из России, сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, слова которого передает агентство Блумберг.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
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    "Турецкие экспортеры смогут приобретать российскую пшеницу", — приводит агентство заявление Зейбекчи, сделанное в Стамбуле.

    В среду президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.

    Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

    Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецких продуктов — в частности, томатов. Минсельхоз РФ, со своей стороны, заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.

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