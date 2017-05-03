Отношения РФ и Турции восстанавливаются в полном объеме – Путин

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Отношения России и Турции приобретают особый статус, восстанавливаются в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Российский лидер поблагодарил Эрдогана за то, что тот принял приглашение и приехал в Сочи.

"Наши отношения развиваются так, как мы с вами и планировали. Очень хорошо, что у нас есть возможность в рабочем режиме встретиться, поговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействий и по основным проблемам международной повестки дня, в том числе по таким острым, как сирийский кризис", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что "сам факт такого режима нашей совместной работы говорит о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер, особый статус, и в полном формате восстанавливаются".

Кризис в отношениях России и Турции возник после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Россия ввела в отношении Турции ряд экономических ограничений. Эрдоган ранее говорил, что Турция хочет восстановить отношения с Россией, но не понимает, какого первого шага ждет от нее российская сторона. Россия же неоднократно заявляла, что РФ ожидает извинений за сбитый Су-24.

В конце июня 2016 года Эрдоган сделал первый шаг для налаживания отношений, направив Путину письмо, где извинился за сбитый самолет Су-24, выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью его пилота. В начале июля Путин и Эрдоган поговорили по телефону. После разговора российский президент проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой.