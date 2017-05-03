наверх
03.05.201717:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Отношения РФ и Турции восстанавливаются в полном объеме – Путин

    Тема:

    Убийство российского посла в Турции (78)

    (обновлено: )23
    Президент России Владимир Путин заявил, что "российско-турецкие отношения приобретают особый характер, особый статус, и в полном формате восстанавливаются".
    Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Отношения России и Турции приобретают особый статус, восстанавливаются в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

    Российский лидер поблагодарил Эрдогана за то, что тот принял приглашение и приехал в Сочи.

    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ту бир и карту Украины. Зачем Меркель приехала к Путину?

    "Наши отношения развиваются так, как мы с вами и планировали. Очень хорошо, что у нас есть возможность в рабочем режиме встретиться, поговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействий и по основным проблемам международной повестки дня, в том числе по таким острым, как сирийский кризис", — сказал Путин.

    Он подчеркнул, что "сам факт такого режима нашей совместной работы говорит о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер, особый статус, и в полном формате восстанавливаются".

    Кризис в отношениях России и Турции возник после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Россия ввела в отношении Турции ряд экономических ограничений. Эрдоган ранее говорил, что Турция хочет восстановить отношения с Россией, но не понимает, какого первого шага ждет от нее российская сторона. Россия же неоднократно заявляла, что РФ ожидает извинений за сбитый Су-24.

    В конце июня 2016 года Эрдоган сделал первый шаг для налаживания отношений, направив Путину письмо, где извинился за сбитый самолет Су-24, выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью его пилота. В начале июля Путин и Эрдоган поговорили по телефону. После разговора российский президент проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Подготовка к Евровидению
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Кадр из сериала "Танкист"
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Власть против медиа