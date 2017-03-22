Россельхознадзор не будет снимать ограничения на ввоз продуктов из Турции

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Россельхознадзор не планирует снимать действующие ограничения на ввоз продуктов из Турции, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

В начале марта было опубликовано постановление правительства РФ, которое снимает запрет на поставки из Турции репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты, брокколи, соли, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

"Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов", — сообщила газете "Известия" пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

В Минсельхозе РФ отметили, что "вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции".

По данным Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Это означает фактическое установление эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из РФ.

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Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета, однако представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил, что министерство исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не пропустил в Украину 20 тонн рыбы.