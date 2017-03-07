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    Россия

    Россельхознадзор в преддверии 8 Марта сжег 5 тысяч зараженных цветов

    (обновлено: )4910
    Россельхознадзор уточнил, что в цветах были обнаружены такие карантинные для РФ объекты как: западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.).
    Цветы к 8 Марта. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Инспекторы Россельхознадзора в преддверии праздника 8 Марта выявили более 5 тысяч цветов, зараженных карантинными объектами, сообщает ведомство.

    Людмила Супрун
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    "Только в феврале 2017 года… в результате карантинного фитосанитарного контроля выявлено более 5,2 тысячи штук заражённой карантинными для Российской Федерации объектами цветочной продукции", — говорится в сообщении и добавляется, что "продукция уничтожена методом сжигания в присутствии представителей Управления".

    Россельхознадзор уточнил, что в цветах были обнаружены такие карантинные для РФ объекты как: западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.), а также карантинный объект, отсутствующий на территории России — белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn).

    По данным ведомства, в РФ цветы, в частности, импортируются из таких стран, как Эквадор, Италия, Кения, Израиль, Испания, Колумбия, Эфиопия, Нидерланды и в них распространены опасные карантинные и другие вредные для РФ объекты.

    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что власти могут отменить празднование 8 Марта, 1 и 9 Мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни. По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.

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