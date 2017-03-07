Россельхознадзор в преддверии 8 Марта сжег 5 тысяч зараженных цветов

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Инспекторы Россельхознадзора в преддверии праздника 8 Марта выявили более 5 тысяч цветов, зараженных карантинными объектами, сообщает ведомство.

"Только в феврале 2017 года… в результате карантинного фитосанитарного контроля выявлено более 5,2 тысячи штук заражённой карантинными для Российской Федерации объектами цветочной продукции", — говорится в сообщении и добавляется, что "продукция уничтожена методом сжигания в присутствии представителей Управления".

Россельхознадзор уточнил, что в цветах были обнаружены такие карантинные для РФ объекты как: западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.), а также карантинный объект, отсутствующий на территории России — белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn).

По данным ведомства, в РФ цветы, в частности, импортируются из таких стран, как Эквадор, Италия, Кения, Израиль, Испания, Колумбия, Эфиопия, Нидерланды и в них распространены опасные карантинные и другие вредные для РФ объекты.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что власти могут отменить празднование 8 Марта, 1 и 9 Мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни. По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.