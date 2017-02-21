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    Россия

    В продукции из Украины выявлен генматериал вируса АЧС - Россельхознадзор

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    Как отмечается, наличие генетического материала вируса АЧС в мясной продукции свидетельствует о том, что при ее изготовлении использовалось сырье, полученное от больных АЧС животных
    Работа Россельхознадзора на таможне
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Россельхознадзор при проведении сотрудниками МО МВД "Железногорский" и управления ветеринарии Курской области совместного рейда по местам несанкционированной торговли в Железногорске выявил генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС) в свиноводческой продукции из Украины, сообщается на сайте российского ведомства.

    Российский флаг
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    "В результате лабораторных исследований ОБУ "Курская областная ветеринарная лаборатория" 13 февраля 2017 года в пробах колбасных изделий, произведенных на территории Украины, выявлен генетический материал вируса АЧС", — говорится в сообщении.

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    Служба поясняет, что наличие генетического материала вируса АЧС в мясной продукции свидетельствует о том, что при ее изготовлении использовалось сырье, полученное от больных АЧС животных. Отмечается, что продукция принадлежала гражданке Украины, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение.

    "Россельхознадзор в очередной раз обращает внимание администраций субъектов Российской Федерации на необходимость усиления контроля за организацией и проведением мероприятий по недопущению распространения и ликвидации очагов вируса АЧС, перемещением животноводческой продукции, в том числе через государственную границу Российской Федерации, а также соблюдения законодательства Российской Федерации в области ветеринарии", — заявляет служба.

    В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Тернопольской, Полтавской, Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской и Ровенской областях.

    Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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