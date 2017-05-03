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    В Кабуле произошел мощный взрыв

    (обновлено: )27
    Террорист-смертник совершил подрыв взрывного устройства в области Макроян (Macroyan) в Кабуле. По меньшей мере два человека погибли, сообщают местные СМИ.
    На месте мощного взрыва в Кабуле
    WAKIL KOHSAR/AFP

    МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Не менее двух человек погибли в результате взрыва в Кабуле, два гражданских автомобиля повреждены, передает телеканал TOLOnews.

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    "Репортер Tolonews на месте происшествия сообщает, что террорист-смертник совершил подрыв взрывного устройства в области Макроян (Macroyan) в Кабуле. По меньшей мере два человека погибли", — говорится в сообщении на официальной странице телеканала в Twitter. Там также сообщается, что "по меньшей мере два гражданских автомобиля повреждены" в результате взрыва.

    Как сообщает агентство Пажвак, по неподтвержденным данным, погибли и ранены десять человек.

    Ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника служб безопасности сообщило, что мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле недалеко от посольства США. Как заявил агентству неназванный чиновник служб безопасности, взрыв произошел неподалеку от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва в Кабуле стал транспорт коалиции НАТО.

    Как ранее сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера, взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

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