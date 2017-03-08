При атаке ИГ на госпиталь в Кабуле пострадали не менее 70 человек

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Не менее 70 человек пострадали в ходе нападения боевиков на военный госпиталь в афганской столице, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в минобороны.

Ранее в министерстве обороны страны сообщили, что в результате атаки погибли более 30 человек и пострадали еще более 50.

В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США произошел взрыв, началась перестрелка. По уточненным данным минобороны, нападавших было четверо: один подорвался у главного входа в больницу, остальные проникли внутрь здания. На данный момент все они ликвидированы, операция завершена. Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение.