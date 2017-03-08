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    При атаке ИГ на госпиталь в Кабуле пострадали не менее 70 человек

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    По данным источников в министерстве обороны Афганистана, в результате нападения боевиков на военный госпиталь в Кабуле пострадали не менее 70 человек.
    Атак на госпиталь в Кабуле
    @arixzai

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Не менее 70 человек пострадали в ходе нападения боевиков на военный госпиталь в афганской столице, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в минобороны.

    Ранее в министерстве обороны страны сообщили, что в результате атаки погибли более 30 человек и пострадали еще более 50.

    В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США произошел взрыв, началась перестрелка. По уточненным данным минобороны, нападавших было четверо: один подорвался у главного входа в больницу, остальные проникли внутрь здания. На данный момент все они ликвидированы, операция завершена. Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение.

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