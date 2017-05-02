Таиланд объявил в розыск внука основателя Red Bull

БАНГКОК, 2 мая – РИА Новости. Таиландское национальное центральное бюро Интерпола объявило в международный розыск внука и наследника основателя компании Red Bull, в 2012 году сбившего насмерть сержанта полиции и скрывшегося с места происшествия, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Ворают Ювиттхайя — внук и наследник состояния в 5 миллиардов долларов скончавшегося в 2012 году основателя компании Red Bull Чалео Ювиттхайя. После того, как 28 апреля он в очередной раз не явился в суд Бангкока для предъявления обвинений в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть человека, суд выдал полиции ордер на его арест.

Издание сообщает, что в генеральной прокуратуре и МИД Таиланда готовятся запросы на экстрадицию Ювиттхайи, которые будут направлены в страны, где он чаще всего бывает. Иммиграционная полиция сообщила, что 28 апреля, еще до получения полицией ордера на его арест, Ювиттхайя в очередной раз выехал из Таиланда. По предположению следствия, он может сейчас находиться в Великобритании, куда и будет направлен первый запрос на его экстрадицию. МИД Таиланда также рассматривает запрос полиции на отзыв таиландского паспорта Ювиттхайи, сообщает газета. По сведениям издания, Ювиттхайя может иметь еще несколько паспортов других стран.

Наследник "империи" Red Bull, крупнейшей в мире компании по производству энергетических напитков, обвиняется в том, что в сентябре 2012 года сбил насмерть на своем "Феррари" ехавшего на мотоцикле старшего сержанта полиции и скрылся с места происшествия. Автомобиль протащил полицейского, который возвращался с ночного дежурства, более ста метров под передними колесами, после чего переехал его мотоцикл вместе с пострадавшим. После инцидента находившийся за рулем "Феррари" Ювиттхайя отправился домой. Его мгновенно нашли по показаниям свидетелей происшествия, однако в первые два часа ворота территории резиденции семьи Ювиттхайя оставались для полиции закрытыми.

Несмотря на то, что анализ крови Ювиттхайи при освидетельствовании у него дома через два часа после происшествия обнаружил чрезвычайно высокий процент алкоголя, и то, что полиция располагала показаниями свидетелей о наезде, адвокатам наследника многомиллиардной империи удавалось оттягивать предъявление ему обвинений в течение почти пяти лет. Однако после того, как все возможности легальных отсрочек были исчерпаны, Ювиттхайя был обязан предстать перед судом для предъявления обвинений. Когда он не явился по вызову в суд без уважительной причины, следствие настояло на выдаче ордера на его арест, сообщает телеканал.

Наследнику пятимиллиардного состояния грозит до 10 лет тюремного заключения за неосторожную езду, повлекшую смерть человека. Срок давности по таким преступлениям в Таиланде составляет 10 лет.