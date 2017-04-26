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    Прокуратура объявила в розыск бывших директоров одесского НПЗ

    (обновлено: )7801
    Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следственный судья Приморского райсуда Одессы дал разрешение на задержание экс-директоров, доставку в суд для избрания меры пресечения.
    Одесский НПЗ
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    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области объявила в розыск экс-генерального и исполнительного директоров ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", которые были задействованы в "схемах Курченко" по хищению нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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    Сообщается, что следственный судья Приморского райсуда Одессы дал разрешение на их задержание, доставку в суд для избрания меры пресечения.

    Экс-директорам инкриминируется уклонение от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов и сборов.

    Сообщается также, что указанные лица скрываются на территории Российской Федерации.  В прокуратуре напомнили, что 22 апреля арестовали бывшего заместителя генерального директора по поставкам Одесского НПЗ.

    Всего во время расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области уведомили о подозрении 16 фигурантов преступных сделок с нефтепродуктами в так называемой "схеме Курченко". 

    В отношении одного лица судом уже вынесен обвинительный приговор.

    В настоящее время продолжаются обыски в помещениях ПАО "Одесский НПЗ".

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