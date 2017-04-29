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    Трамп подписал краткосрочный бюджет США

    (обновлено: )18
    В случае, если бы бюджет не был принят до полуночи субботы, в отсутствие финансирования федеральному правительству пришлось бы сократить часть своих функций.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о краткосрочном бюджете,  сообщил Белый дом.

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    Бюджет продлевает финансирование правительства до 5 мая.

    Ранее в пятницу законопроект утвердили обе палаты конгресса. В случае, если бы он не был принят до полуночи субботы, в отсутствие финансирования федеральному правительству пришлось бы сократить часть своих функций.

    Краткосрочный законопроект добавляет время на обсуждение более долгосрочного бюджета сроком до 30 сентября.

    Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что главные задачи Минфина США — перекрыть финансирование терроризма через санкции и реформировать налоговую систему страны. По его словам, налоговая реформа может в первое время обернуться дефицитом бюджета.

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