Трамп подписал краткосрочный бюджет США

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о краткосрочном бюджете, сообщил Белый дом.

Бюджет продлевает финансирование правительства до 5 мая.

Ранее в пятницу законопроект утвердили обе палаты конгресса. В случае, если бы он не был принят до полуночи субботы, в отсутствие финансирования федеральному правительству пришлось бы сократить часть своих функций.

Краткосрочный законопроект добавляет время на обсуждение более долгосрочного бюджета сроком до 30 сентября.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что главные задачи Минфина США — перекрыть финансирование терроризма через санкции и реформировать налоговую систему страны. По его словам, налоговая реформа может в первое время обернуться дефицитом бюджета.