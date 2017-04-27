наверх
27.04.201711:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    "Бизнес на бюджете". Почему не хотят пересчитать украинцев

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (558)

    (обновлено: )16930
    Размеры манипуляции статистикой действующей власти могут достигать почти девяти миллионов "мертвых душ", и это выгодно для "бизнесменов на бюджете" с улиц Банковой и Грушевского, считает политолог Михаил Павлив.
    Киев Майдан Незалежности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Недавно СМИ сообщили новость, подавая ее как сенсацию: стало известно, сколько людей официально живут в Киеве. По данным пресс-службы ГУ статистики (эта информация обновляется регулярно), по состоянию на декабрь 2016 года численность населения столицы Украины составила 2 миллиона 907 тысяч 800 человек. Это кто официально…

    Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Инфографика. Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет

    При этом количество киевлян растет, в течение января-декабря 2016 года их стало больше на 1248 человек. А сколько еще народа без уведомлений "понаехало" на заработки — Бог весть.

    Итак, сколько в Киеве — примерно известно, а сколько в стране? С этим вопросом сложнее. Хотя те же статистики сообщают такую цифру: население Украины (на подконтрольных Киеву территориях) по состоянию на декабрь 2016 года составляло 42 миллиона 603 тысяч 854 человека.

    Куда дели 10 миллионов?

    В отличие от растущего населения столицы, население страны постоянно сокращается. Примерно на 500 человек в день. По данным Госстата, численность населения Украины по состоянию на 1 июня 2016 года составляла 42 млн 674 тыс. человек, что на 86,6 тыс. человек меньше, чем на начало года.

    По состоянию на 1 сентября 2016 года численность населения составила 42 млн 642,4 тыс. человек, что на 118,1 тыс. человек меньше, чем на начало года…

    О масштабах потерь знают все, кто помнит телевизионную заставку конца 90-х: "Ты не один, нас 52 миллиона"… Так и было на момент получения независимости (согласно результатам переписи 1991 года). Теперь же — 42 миллиона (куда 10 миллионов дели?).

    Падение продолжается

    Достичь прежней численности, скорее всего, уже не удастся. Как отметила директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова, для этого каждая украинка должна рожать не менее 2,3-2,4 детей, а "сейчас у нас 1,5, если грубо". В общем, тенденции и уровень рождаемости на Украине - как в Европе, "значительных резервов для долговременного и устойчивого роста нет".

    Заместитель директора института демографии и социологических исследований имени Птухи Александр Гладун
    Фото из открытых источников
    Провести перепись населения в зоне АТО невозможно - Гладун

    Плюс катастрофическая смертность взрослых: на Украине почти 40% двадцатилетних юношей не доживают до 65 лет. Да и война на востоке страны, по словам Либановой, тоже оказывает свое влияние: "потому что молодая семья боится, что отец пойдет на войну, что все может случиться"…

    Добавим к этому фактор нищеты. Значительная часть граждан не могут обращаться к врачам из-за отсутствия средств для оплаты медицинской помощи (которая, согласно 49 статье Конституции Украины, должна предоставляться бесплатно).

    По данным Госстата, остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших — 68 новорожденных.

    Наконец, трудовая миграция, эмиграция, беженцы. Здесь тоже нет точных цифр, по разным оценкам, из-за войны Украину покинули не менее миллиона человек, трудятся за границей от 5 до 7 миллионов.

    Перепись? Это дорого

    Итак, пока "задекларированы" 42 миллиона. Однако скептики и в этой цифре сомневаются, находя ее слишком "оптимистичной".

    Перепись населения в независимой Украине проводилась всего один раз, в 2001 году. Затем, по истечении положенного срока (перепись надо проводить раз в 10 лет), была начата подготовка к новому "пересчету", но… отложили до 2020 года.

    Почему? Уважительные причины всегда найдутся. То кризис, то АТО. Теперь вот говорят: дороговато будет. Так, вице-премьер Павел Розенко заявил, что для проведения переписи "нужно серьезное политическое решение", поскольку обойдется это дело примерно в один миллиард гривен.

    Дмитрий Раимов
    Украинское фото
    Перепись бездомных: власть готовится к махинациям – Раимов

    По словам чиновника, "из-за недостатка, среди прочего, финансовых ресурсов, проведение переписи хоть и планировалось, но постоянно переносилось". При этом он отметил, что при проведении переписи "речь идет не только о демографической ситуации, а о значительно более широком круге социально-экономических показателей".

    Выгодны "мертвые души"

    А пока при помощи имеющихся в наличии показателей и методов, применяемых разведками, энтузиасты самостоятельно пытаются вычислить реальную численность украинцев.

    Читайте также: Нас посчитали. Население Украины в целом падает, Киева – растет

    Так, политолог Михаил Павлив на основании анализа данных о потреблении хлеба в стране сделал вывод: "реальное население страны на данный момент вряд ли составляет больше 30 миллионов человек, остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране находясь в трудовой миграции".

    "А значит, размеры манипуляции статистикой действующей власти могут достигать почти 9 миллионов "мертвых душ", — отметил эксперт, предположив, что немалую выгоду от таких манипуляций могут иметь "бизнесмены на бюджете" с улиц Банковой и Грушевского…

    Если так, то становится понятным, почему власть не торопится пересчитать граждан…

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?