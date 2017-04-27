"Бизнес на бюджете". Почему не хотят пересчитать украинцев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Недавно СМИ сообщили новость, подавая ее как сенсацию: стало известно, сколько людей официально живут в Киеве. По данным пресс-службы ГУ статистики (эта информация обновляется регулярно), по состоянию на декабрь 2016 года численность населения столицы Украины составила 2 миллиона 907 тысяч 800 человек. Это кто официально…

При этом количество киевлян растет, в течение января-декабря 2016 года их стало больше на 1248 человек. А сколько еще народа без уведомлений "понаехало" на заработки — Бог весть.

Итак, сколько в Киеве — примерно известно, а сколько в стране? С этим вопросом сложнее. Хотя те же статистики сообщают такую цифру: население Украины (на подконтрольных Киеву территориях) по состоянию на декабрь 2016 года составляло 42 миллиона 603 тысяч 854 человека.

Куда дели 10 миллионов?

В отличие от растущего населения столицы, население страны постоянно сокращается. Примерно на 500 человек в день. По данным Госстата, численность населения Украины по состоянию на 1 июня 2016 года составляла 42 млн 674 тыс. человек, что на 86,6 тыс. человек меньше, чем на начало года.

По состоянию на 1 сентября 2016 года численность населения составила 42 млн 642,4 тыс. человек, что на 118,1 тыс. человек меньше, чем на начало года…

О масштабах потерь знают все, кто помнит телевизионную заставку конца 90-х: "Ты не один, нас 52 миллиона"… Так и было на момент получения независимости (согласно результатам переписи 1991 года). Теперь же — 42 миллиона (куда 10 миллионов дели?).

Падение продолжается

Достичь прежней численности, скорее всего, уже не удастся. Как отметила директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова, для этого каждая украинка должна рожать не менее 2,3-2,4 детей, а "сейчас у нас 1,5, если грубо". В общем, тенденции и уровень рождаемости на Украине - как в Европе, "значительных резервов для долговременного и устойчивого роста нет".

Плюс катастрофическая смертность взрослых: на Украине почти 40% двадцатилетних юношей не доживают до 65 лет. Да и война на востоке страны, по словам Либановой, тоже оказывает свое влияние: "потому что молодая семья боится, что отец пойдет на войну, что все может случиться"…

Добавим к этому фактор нищеты. Значительная часть граждан не могут обращаться к врачам из-за отсутствия средств для оплаты медицинской помощи (которая, согласно 49 статье Конституции Украины, должна предоставляться бесплатно).

По данным Госстата, остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших — 68 новорожденных.

Наконец, трудовая миграция, эмиграция, беженцы. Здесь тоже нет точных цифр, по разным оценкам, из-за войны Украину покинули не менее миллиона человек, трудятся за границей от 5 до 7 миллионов.

Перепись? Это дорого

Итак, пока "задекларированы" 42 миллиона. Однако скептики и в этой цифре сомневаются, находя ее слишком "оптимистичной".

Перепись населения в независимой Украине проводилась всего один раз, в 2001 году. Затем, по истечении положенного срока (перепись надо проводить раз в 10 лет), была начата подготовка к новому "пересчету", но… отложили до 2020 года.

Почему? Уважительные причины всегда найдутся. То кризис, то АТО. Теперь вот говорят: дороговато будет. Так, вице-премьер Павел Розенко заявил, что для проведения переписи "нужно серьезное политическое решение", поскольку обойдется это дело примерно в один миллиард гривен.

По словам чиновника, "из-за недостатка, среди прочего, финансовых ресурсов, проведение переписи хоть и планировалось, но постоянно переносилось". При этом он отметил, что при проведении переписи "речь идет не только о демографической ситуации, а о значительно более широком круге социально-экономических показателей".

Выгодны "мертвые души"

А пока при помощи имеющихся в наличии показателей и методов, применяемых разведками, энтузиасты самостоятельно пытаются вычислить реальную численность украинцев.

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Так, политолог Михаил Павлив на основании анализа данных о потреблении хлеба в стране сделал вывод: "реальное население страны на данный момент вряд ли составляет больше 30 миллионов человек, остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране находясь в трудовой миграции".

"А значит, размеры манипуляции статистикой действующей власти могут достигать почти 9 миллионов "мертвых душ", — отметил эксперт, предположив, что немалую выгоду от таких манипуляций могут иметь "бизнесмены на бюджете" с улиц Банковой и Грушевского…

Если так, то становится понятным, почему власть не торопится пересчитать граждан…