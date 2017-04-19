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    Экономика

    Минфин: поступления в местные бюджеты с начала года выросли на 38%

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    Согласно приведенным данным Минфина, поступления в общий фонд местных бюджетов за 3 месяца составили 25,9% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. С начала года поступления в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, составили 41,6 млрд грн, что на 37,9%, или на 11,4 млрд грн, больше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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    Согласно приведенным данным, поступления за 3 месяца составили 25,9% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

    По состоянию на 1 апреля местные бюджеты получили 77 млрд грн межбюджетных трансфертов, что составляет 95,4% от запланированных на этот период объемов.

    Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что в течение 2017 года можно ожидать роста доходов местных бюджетов на более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В условиях децентрализации доходы на местах увеличатся на 30 млрд гривен. 

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