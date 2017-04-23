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    Минфин США: налоговая реформа Трампа может обернуться дефицитом бюджета

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    По словам министра финансов США Стивена Мнучина, на первом этапе налоговая реформа может привести "к некоторым трудностям", к увеличению бюджетного дефицита.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Главные задачи Минфина США — перекрыть финансирование терроризма через санкции и реформировать налоговую систему страны, рассказал на встрече с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард министр финансов Стивен Мнучин. Налоговая реформа может в первое время обернуться дефицитом бюджета, оговорился он.

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    "Санкции действительно работают. И главной нашей задачей является предотвращение финансирование терроризма через них. Другая задача — налоговая реформа, которая поможет рядовому американцу получить больше денег", — сказал министр.

    При этом Мнучин признал, что на первом этапе реформа может привести "к некоторым трудностям", например увеличению бюджетного дефицита. Но она призвана улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему миру, добавил он.

    Министр также заявил Лагард, что с нетерпением ждёт работы с ней с точки зрения общих усилий по стабилизации и укреплению роста мировой экономики.

    Встреча прошла на полях "весенней встречи" МВФ и Всемирного банка, где встречаются лидеры мировых минфинов и ЦБ.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре налогового регулирования для стимулирования роста экономики.

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