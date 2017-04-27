Тунис смягчил наказание за курение марихуаны

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Парламент в Тунисе принял поправку о смягчении наказания за курение марихуаны. За эту инициативу проголосовало 133 депутата из 217. Теперь судьи могут принимать во внимание смягчающие обстоятельства и обойтись без тюремного заключения.

Эта поправка была вынесена на рассмотрение благодаря давлению со стороны общественных гражданских организаций. Некоторые даже требовали полной отмены наказания, рекомендуя перенять опыт некоторых европейских стран, где курение марихуаны разрешено законом. Часть активистов заявила, что будет и дальше бороться за легализацию этого наркотика, собирая заключения международных медицинских организаций о том, что марихуана не вызывает привыкания и она очень мало влияет на состояние здоровья.

Член Законодательного комитета в тунисском парламенте Гала Омран (Hala Omran) сказала агентству Sputnik, что "у каждой страны свои законы. Что касается нас, то употребление марихуаны — это преступление, с которым нужно бороться. Прежде всего, нужно наказывать распространителей наркотиков".

"Инициативу с поправкой предложило Министерство юстиции. Большинство членов парламента поддержало это решение, потому что из-за существующего закона большое число молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет оказались в тюрьмах, а размер бедствия не уменьшился", — сказала депутат.

"Многие молодые ребята в компании своих друзей в первый раз пробуют марихуану, а в итоге они оказываются в тюрьме. Стоит отметить, что после 2011 года тунисские тюрьмы переполнены. Внутри нет порядка и воспитательной работы на должном уровне. Вместе содержатся совершенно разные преступники. В итоге через год парень выходит завербованным в террористы или со связями в уголовном мире".

По словам депутата, к смягчающим обстоятельствам относится первый случай задержания, юный возраст и определенные семейные обстоятельства.

52 закон от 1992 года за употребление марихуаны предусматривал тюремное заключение минимум на год и штраф в размере 1000 ($420) тунисских динаров. Судьи не могли принимать во внимание никаких смягчающих обстоятельств. В итоге ежегодно в тунисские тюрьмы попадали тысячи молодых людей, для многих это было первое и единственное обвинение.

Ранее сообщалось, что в Глухове Сумской области Украины откроется центр терапии марихуаной. Лечение будет проводиться коноплей специально выведенного сорта, который не содержит тетрагидроканабинол.