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    СБУ нашла дома у задержанного полицейского 6 мешков марихуаны

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (416)

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    Как отмечается, также оперативники спецслужбы задержали отца полицейского-наркодельца, который дома изготавливал, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.
    Задержание в ходе спецоперации
    пресс-центр СБУ

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и сотрудниками Нацполиции в среду задержала оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны, сообщает пресс-центр СБУ.

    пресс-центр СБУ
    Обнаруженная марихуана

    Как отмечается, также оперативники спецслужбы задержали отца полицейского-наркодельца, который дома изготавливал, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.

    Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для её переработки, взвешивания и фасовки.

    Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление и сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Харьковской области банду из четверых бывших полицейских и пенсионеров МВД, совершивших ряд разбойных нападений.

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