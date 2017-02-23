СБУ нашла дома у задержанного полицейского 6 мешков марихуаны

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и сотрудниками Нацполиции в среду задержала оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны, сообщает пресс-центр СБУ.

пресс-центр СБУ Обнаруженная марихуана

Как отмечается, также оперативники спецслужбы задержали отца полицейского-наркодельца, который дома изготавливал, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.

Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для её переработки, взвешивания и фасовки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление и сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Харьковской области банду из четверых бывших полицейских и пенсионеров МВД, совершивших ряд разбойных нападений.