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    В Сумах мужчина взорвал банкомат и тяжело ранил полицейского

    (обновлено: )15740
    В полиции сообщили, что злоумышленник подорвал банкомат, но ограбить его не успел. Увидев сотрудников полиции, злоумышленник начал стрельбу и пытался скрыться.
    Подрыв банкомата в Сумах
    0542.ua

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Сумах правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который пытался ограбить банкомат и тяжело ранил сотрудника полиции охраны при попытке скрыться.

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    Как сообщила начальник сектора коммуникаций главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, происшествие произошло в четверг около 4 часов утра в Сумах на улице Харьковской, 98.

    Злоумышленник подорвал банкомат, но ограбить его не успел. Неподалеку находился наряд полиции охраны, который оперативно прибыл на место. Увидев сотрудников полиции, злоумышленник начал стрелять и пытался скрыться.

    По данным полиции, преступник выстрелил в 42-летнего сержанта, который получил серьезные ранения в шею.

    "К месту прибыли другие наряды полиции, которые применили табельное оружие. Они ранили злоумышленника в ногу и задержали. Им оказался 35-летний мужчина, не сумчанин. Сотрудника полиции охраны с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию областной больницы. Полиция открыла ряд уголовных производств", — сообщила Биганова.

    Напомним, в начале января в Сумах в одном из магазинов взорвали и ограбили банкомат.

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