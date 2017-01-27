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    Фотоленты

    Взрыв в жилом доме в Сумах: на месте ЧП

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (351)

    (обновлено: )84
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    На месте взрыва в Сумах
    На месте взрыва в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Facebook Виталия Гривы
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Facebook Виталия Гривы
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Facebook Виталия Гривы
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Facebook Виталия Гривы
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Facebook Виталия Гривы
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    facebook.com/Виталий Грива
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Facebook Натальи Науменко
    На месте взрыва в Сумах
    На месте взрыва в Сумах
    Патрульная полиция Сум ВК
    На месте взрыва в Сумах
    На месте взрыва в Сумах
    Патрульная полиция Сум ВК

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    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах

    Вероятной причиной взрыва в многоэтажном доме в Сумах бала граната, пишет издание 0542.ua со ссылкой на пресс-секретаря Прокуратуры Сумской области Наталью Науменко.

    "Как сообщает с места события первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, предварительно взорвалась граната", — заявила Науменко.

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    Она также отметила, что в жилом доме по ул. Холодногорской, 33, в подъезде которого произошел взрыв, в пятницу должны были устанавливать счетчик газа. При этом, по словам Науменко, в газовых трубах не было газа.

    Как сообщало РИА Новости Украина, взрыв на ул. Холодногорская, 33 в Сумах прогремел примерно в 22:20 в четверг, 26 января.

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