Под Харьковом задержали экс-полицейских, совершавших разбойные нападения

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Харьковской области банду из четверых бывших полицейских и пенсионеров МВД, совершивших ряд разбойных нападений, сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, они были задержаны по "горячим" следам после нападения на одного из местных предпринимателей, который работает в сфере торговли.

"Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Разбойники его избили, связали, затащили в дом и пытали до тех пор, пока он не сознался, где хранит деньги. После преступления разбойники пытались сбежать на автомобиле своей жертвы. Работали злоумышленники в масках, при себе имели оружие", — сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Игорь Чуб.

По предварительным данным, преступную группу возглавлял бывший сотрудник полиции. Установлена причастность указанных лиц к совершению трех разбойных нападений, в том числе нападения на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Незаконное завладение транспортным средством".

Напомним, 7 января группа мужчин при попытке захватить частный дом в Новоалександровке, недалеко от Днепра, обстреляла представителей охранной компании и прибывших на место стрельбы полицейских, три человека ранены. Стрелявшие задержаны.