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    В Гонконге изъяли крупнейшую за 10 лет партию марихуаны

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    Полиция изъяла как сам наркотик, так и оборудование для его выращивания. Были арестованы четыре человека. Также полиция изъяла собственность задержанных на 10 миллионов гонконгских долларов.
    Марихуана. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В специальном административном районе КНР Гонконга была изъята крупнейшая за 10 лет партия марихуаны, сообщает местная радиостанция RTHK.

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    Сообщается, что ее стоимость оценивается в 30 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,86 миллиона долларов США)

    Полиция изъяла как сам наркотик, так и оборудование для его выращивания. Были арестованы четыре человека. Также полиция изъяла собственность задержанных на 10 миллионов гонконгских долларов.

    По данным газеты South China Morning Post, среди задержанных трое гонконгцев и гражданка Индонезии.

    В ходе рейда стражи порядка изъяли в обшей сложности 1,3 тысячи растений. По данным полиции, марихуана выращивалась для потребителей на территории Гонконга.

    Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и сотрудниками Нацполиции задержала оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны.

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