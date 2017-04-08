В Гонконге изъяли крупнейшую за 10 лет партию марихуаны

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В специальном административном районе КНР Гонконга была изъята крупнейшая за 10 лет партия марихуаны, сообщает местная радиостанция RTHK.

Сообщается, что ее стоимость оценивается в 30 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,86 миллиона долларов США)

Полиция изъяла как сам наркотик, так и оборудование для его выращивания. Были арестованы четыре человека. Также полиция изъяла собственность задержанных на 10 миллионов гонконгских долларов.

По данным газеты South China Morning Post, среди задержанных трое гонконгцев и гражданка Индонезии.

В ходе рейда стражи порядка изъяли в обшей сложности 1,3 тысячи растений. По данным полиции, марихуана выращивалась для потребителей на территории Гонконга.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и сотрудниками Нацполиции задержала оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны.