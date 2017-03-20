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    В Сумской области откроют центр терапии марихуаной

    (обновлено: )4102
    Как сообщил мэр Глухова Мишель Терещенко, лечение в центре будет проводиться коноплей специально выведенного сорта, который не содержит тетрагидроканабинол.
    Конопля
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В скором времени в Глухове Сумской области откроется центр терапии марихуаной, сообщил мэр города Мишель Терещенко.

    "Во время общения с инвесторами мы смогли привлечь их внимание к созданию в Глухове первого европейского центра терапии марихуаной. Он должен открыться через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Это поможет в лечении больных пациентов, а также поможет здоровым людям оставаться в добром здравии", — написал Терещенко на своей странице в Facebook.

    Он уточнил, что лечение будет проводиться коноплей специально выведенного сорта, который не содержит тетрагидроканабинол. По словам Терещенко, такое лечение будет полезным в борьбе с раком, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, склерозом.

    Ранее Бундестаг легализовал использование марихуаны в медицинских целях.

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