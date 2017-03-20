В Сумской области откроют центр терапии марихуаной

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В скором времени в Глухове Сумской области откроется центр терапии марихуаной, сообщил мэр города Мишель Терещенко.

"Во время общения с инвесторами мы смогли привлечь их внимание к созданию в Глухове первого европейского центра терапии марихуаной. Он должен открыться через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Это поможет в лечении больных пациентов, а также поможет здоровым людям оставаться в добром здравии", — написал Терещенко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что лечение будет проводиться коноплей специально выведенного сорта, который не содержит тетрагидроканабинол. По словам Терещенко, такое лечение будет полезным в борьбе с раком, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, склерозом.

Ранее Бундестаг легализовал использование марихуаны в медицинских целях.