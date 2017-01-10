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Любитель марихуаны, изменивший надпись Hollywood, сдался властям

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По данным СМИ, 30-летний Закари Коул Фернандес сам в сопровождении адвоката прибыл в отделение полиции в Голливуде. Ему предъявили обвинение в незначительном правонарушении. Спустя два часа он был отпущен на свободу под залог в тысячу долларов.
Известная надпись Голливуд в Лос-Анджелесе
wikipedia

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Любитель марихуаны, изменивший в новогоднюю ночь знаменитую надпись "Голливуд" в Лос-Анджелесе, сдался полиции, сообщает издание Los Angeles Times.

Надпись Голливуд в Лос-Анджелесе испортил любитель марихуаны. Видео
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Надпись "Голливуд" в Лос-Анджелесе испортил любитель марихуаны

Ранее сообщалось, что неизвестный в новогоднюю ночь изменил знаменитую надпись "Голливуд" в Лос-Анджелесе на слово Hollyweed, что можно перевести на русский, как "святая марихуана". Ему грозили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

По данным газеты, 30-летний Закари Коул Фернандес сам в сопровождении адвоката прибыл в отделение полиции в Голливуде. Ему предъявили обвинение в незначительном правонарушении. Спустя два часа он был отпущен на свободу под залог в тысячу долларов.

Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) представляет собой слово HOLLYWOOD (название местности), написанное большими белыми буквами. Знак был создан в качестве рекламы в 1923 году и впоследствии приобрёл широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США. Надпись "Голливуд" расположена на южном склоне горы Маунт-Ли и является самым узнаваемым символом американской "фабрики грез".

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