наверх
27.04.201714:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Белоруссии за месяц резко возросла средняя зарплата

    (обновлено: )17610
    По сравнению с февралем средняя зарплата белорусов за месяц выросла на 54,1 рубля - более чем на 25 долларов США по курсу - до 770,6 белорусского рубля, или 410 долларов.
    Денежные купюры белорусских рублей. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Средняя зарплата граждан Белоруссии за март достигла 770,6 белорусского рубля (410 долларов), соответствующие данные опубликованы Национальным статистическим комитетом страны, сообщает Sputnik Беларусь.

    Олеся Яхно
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Месседжи Лукашенко, безвиз, скандальные декларации. Мнение Яхно

    По сравнению с февралем средняя зарплата белорусов за месяц выросла на 54,1 рубля — более чем на 25 долларов США по курсу. В среднем по стране в марте белорусы получали чуть больше 770 рублей, причем больше всего получали жители Минска — 1118,1 рубля. Самые маленькие зарплаты — в Витебской области, где жители получали лишь 643,8 рубля.

    Самые высокие зарплаты — у специалистов в сфере информационных технологий (IT): их заработок в первый месяц весны равнялся 3757,2 белорусского рубля. Следом в "зарплатном рейтинге" идут финансисты и страховщики — их зарплата составила 2148,7 рубля. Специалисты в сфере воздушного транспорта получали 2023,8 рубля.

    Меньше всего в марте получали социальные работники — 432,2 рубля. Работники музеев, библиотек и архивов получали порядка 438,3 рубля в месяц, творческие сотрудники — 485,2 рубля.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал до конца текущего года довести среднюю зарплату белорусов до уровня в 500 долларов — немногим более тысячи рублей в эквиваленте. Одновременно с тем подчеркивается: рост уровня оплаты труда должен быть связан с ростом производительности.

    Белорусский лидер в марте заявил, что не допустит развития в стране конфликта по "украинскому варианту". По словам Лукашенко, в Белоруссии кому-то хочется устроить "заварушку".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?