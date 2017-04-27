В Белоруссии за месяц резко возросла средняя зарплата

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Средняя зарплата граждан Белоруссии за март достигла 770,6 белорусского рубля (410 долларов), соответствующие данные опубликованы Национальным статистическим комитетом страны, сообщает Sputnik Беларусь.

По сравнению с февралем средняя зарплата белорусов за месяц выросла на 54,1 рубля — более чем на 25 долларов США по курсу. В среднем по стране в марте белорусы получали чуть больше 770 рублей, причем больше всего получали жители Минска — 1118,1 рубля. Самые маленькие зарплаты — в Витебской области, где жители получали лишь 643,8 рубля.

Самые высокие зарплаты — у специалистов в сфере информационных технологий (IT): их заработок в первый месяц весны равнялся 3757,2 белорусского рубля. Следом в "зарплатном рейтинге" идут финансисты и страховщики — их зарплата составила 2148,7 рубля. Специалисты в сфере воздушного транспорта получали 2023,8 рубля.

Меньше всего в марте получали социальные работники — 432,2 рубля. Работники музеев, библиотек и архивов получали порядка 438,3 рубля в месяц, творческие сотрудники — 485,2 рубля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал до конца текущего года довести среднюю зарплату белорусов до уровня в 500 долларов — немногим более тысячи рублей в эквиваленте. Одновременно с тем подчеркивается: рост уровня оплаты труда должен быть связан с ростом производительности.

Белорусский лидер в марте заявил, что не допустит развития в стране конфликта по "украинскому варианту". По словам Лукашенко, в Белоруссии кому-то хочется устроить "заварушку".